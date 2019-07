Calciomercato Toro: ecco l’offerta granata per arrivare a Verdi e Mario Rui

Il Toro non molla Simone Verdi e starebbe pensando ad una maxi operazione con il Napoli che coinvolgerebbe anche Mario Rui

Pressing asfissiante del Toro per Simone Verdi. Mazzarri reputa l’esterno ex Bologna fondamentale per il suo scacchiere e ha chiesto alla dirigenza granata uno sforzo economico notevole per comprarlo. A Mazzarri piace tanto anche Mario Rui ma anche in questo caso il muro partenopeo è notevole. Ci potrebbe essere, tuttavia, una chiave di volta dell’affare.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il presidente De Laurentiis potrebbe inserire nella trattativa Baselli, valutato dal Toro 20 milioni. Con l’aggiunta di altri 20 milioni da parte del numero uno dei piemontesi Cairo, ecco che l’operazione potrebbe anche andare in porto.