Calciomercato Toro, Cairo fa il punto della situazione 

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato dei granata

Dopo l’assemblea di Lega Serie A svoltasi questo pomeriggio, il presidente del Toro, Urbano Cairo, è stato intervistato da alcuni cronisti presenti sul posto per fare il punto sulla situazione del mercato granata.

Ecco le sue parole: «Abbiamo riscattato Aina, per 10 milioni, abbiamo riscattato Ansaldi e Djidji. Ora il Torino ha solo giocatori di proprietà. Belotti in Nazionale? L’ho visto bene, si è mosso bene, ha partecipato al gioco, ha regalato un assist a Barella…Ha lottato su tutti i palloni, come è solito fare. Milan fuori dall’Europa? Aspettiamo di capire cosa accadrà nei prossimi giorni».