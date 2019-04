Il Torino ancora a caccia di Patrick Cutrone: il giovane attaccante del Milan potrebbe essere il colpo per festeggiare l’approdo in Europa League cercato da Urbano Cairo

In attesa di conoscere le decisioni della UEFA sul Fair Play Finanziario ed in attesa della fine del campionato per sapere se sarà o meno qualificazione in Champions League, il Milan valuta con attenzione le opportunità che ci sono all’orizzonte sia sul fronte dei possibili acquisti, sia su quello relativo alle cessioni. Tra i giocatori attualmente sul mercato figura ancora il nome di Patrick Cutrone, attaccante relegato alla panchina nella seconda metà di questa stagione dopo l’arrivo a gennaio di Krzysztof Piatek: in caso di ritorno alla base di André Silva dal Siviglia, gli spazi per la giovane punta dell’Under 21 azzurra sarebbero decisamente ancora più ristretti.

In pressing su di lui, riporta stamane Tuttosport, continua ad esserci il Torino: con il probabile approdo alla prossima Europa League, il presidente granata Urbano Cairo avrebbe già programmato l’acquisto di almeno un giocatore di livello e Cutrone sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Walter Mazzarri. Da valutare come sempre la necessità e la volontà del Milan di fare a meno del giocatore, che comunque ad oggi è inevitabilmente chiuso in rossonero.