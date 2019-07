Calciomercato Toro: ecco l’offerta per De Paul

Il Torino vuole De Paul: i 20 milioni stanziati da Cairo sono lontani dalla valutazione dell’Udinese, ma le pretese possono calare

Il Torino continua a lavorare sulla suggestione Rodrigo De Paul. Le ultime novità sono riportate da Tuttosport che spiega come la cifra stanziata dal club di Cairo per regalare a Mazzarri una pedina di qualità nel reparto offensivo sia sempre la stessa: 20 milioni di euro.

I friulani, dal canto loro, vorrebbero incassare almeno 35 milioni e per ora non abbassano le pretese. Se la situazione dovesse rimanere questa è probabile che il club di Pozzo lasci andare via De Paul ad un prezzo di “saldo”.