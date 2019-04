Calciomercato Toro, Giraldi su Pereyra: «Per lui solo top club»

Il dt del Watford, Filippo Giraldi, nel corso di un’intervista ha bocciato il possibile trasferimento di Roberto Pereyra al Toro

Per mesi è stato seguito dalla società granata, ma ora l’obiettivo di mercato Roberto Pereyra rischia di svanire clamorosamente. A spaventare i tifosi del Toro Filippo Giraldi, direttore tecnico del Watford, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha bocciato la possibilità di un trasferimento del giocatore.

Queste le parole del dt del club inglese: «Non mi piace commentare o speculare sulle situazioni di mercato. Nel calcio nulla è impossibile, ma Pereyra al Toro lo vedo altissimamente improbabile. Per noi è un giocatore importante e se dovesse andare via, sarebbe solo per una big. Lo dico con tutto il rispetto per il Torino. Lui è un giocatore con potenzialità da Chelsea: non a caso ha giocato nella Juventus. All’epoca gli mancava un po’ di continuità, che quest’anno sembra essere riuscito a trovare. Ha fatto 7-8 gol e tanti assist. Pertanto è nostra intenzione fare di tutto per cercare di trattenerlo. Qualora non ci riuscissimo, andrà in un top club».

Sfumato dunque il sogno Pereyra? Nel calcio nulla è scontato, ma le parole lapidarie di Giraldi sembrano proprio chiudere ogni spiraglio per un trasferimento a Torino del giocatore.