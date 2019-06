Calciomercato Toro: i granata interessati a Fares, le ultime

Il Toro si inserisce nella corsa per Stefano Sensi: la Spal ha ricevuto tante offerte per l’esterno e può dar vita ad un’asta

Il Toro entra nella corsa a Mohamed Fares. Walter Mazzarri ha indicato nel giocatore della Spal il rinforzo ideale per la fascia sinistra granata. Il giocatore attualmente è impegnato nella Coppa D’Africa con la sua Algeria, quindi ogni discorso è rinviato: per ora non c’è nessuna trattativa, solo un sondaggio dei granata.

Sul giocatore, tuttavia, non c’è solo il Toro. In pole position c’è il Napoli oltre che Sassuolo, Lazio. Per questo motivo si potrebbe scatenare una vera e propria asta per il terzino estense. Asta dove il Toro non avrebbe il coltello dalla parte del manico.