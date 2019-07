Calciomercato Toro: idea Perotti per l’attacco granata

Diego Perotti è l’ultimo nome per l’attacco granata: si tengono sotto osservazione anche i profili di Caprari e Verdi

Il mercato del Toro prosegue a ritmo lento. Non c’è fretta. Walter Mazzarri sa che verrà accontentato dal neo ds Bava e non forza la mano. I giocatori per passare il turno di Europa League ci sono eccome. Come rinforzo, tuttavia, il tecnico granata ha chiesto un laterale forte e abile nel dribbling. L’ultimo nome su cui si ragiona in casa Toro? Diego Perotti.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, per ora è una semplice suggestione. Il Toro si rende perfettamente conto che in questa fase sarebbe molto difficile ottenere il sì dell’argentino e condizioni di acquisto favorevoli da parte della Roma. Occorre pertanto aspettare gli eventi. L’altro nome che piace a Mazzarri è quello di Gianluca Caprari. Qui le cose potrebbero mettersi in assoluta discesa rispetto alla pista argentina.