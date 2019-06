Calciomercato Toro: il Siviglia vuole Izzo

Monchi sonda il terreno per il difensore granata, Gennaro Izzo, ma il Torino difficilmente lo lascerà partire

Il quotidiano spagnolo Estadio Deporte ha pochi dubbi: il Siviglia vuole Gennaro Izzo. Monchi avrebbe sondato il terreno con il Toro per il difensore centrale granata, protagonista di una stagione incredibile per rendimento e prestazioni.

La stima c’è ma, come riportato dallo stesso quotidiano, la trattativa è tutta in salita. Anche perché il Torino non ha alcuna intenzione di far partire una delle sue colonne, a meno che in sede non vengano recapitate offerte irrinunciabili.