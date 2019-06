Calciomercato Toro: l’Europa ti può portare Caprari e Mario Rui

Si scalda il calciomercato del Toro: il neo ds Bava avrebbe messo nel mirino Gianluca Caprari e Mario Rui

Manca solo l’ufficialità ma il Toro è pronto a tornare in Europa. L’ingresso in Europa League potrebbe segnare una decisa svolta negli equilibri di mercato granata: la voglia di fare bene c’è, l’entusiasmo tra i tifosi è tangibile e anche in via Arcivescovado la sentenza del Tas ha fatto scattare qualcosa.

Come riporta Tuttosport, il neo ds granata Bava si è messo subito al lavoro per cercare di impostare le trattative per i rinforzi chiesti da Mazzarri. Due nomi su tutti: Mario Rui e Gianluca Caprari. La Sampdoria, però, spara alto come gli azzurri: Ferrero chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.