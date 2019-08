Calciomercato Toro, Millico verso il prestito: tre possibili destinazioni

Calciomercato Toro, Millico verso il prestito in Serie B: le tre possibili destinazioni per il talento granata classe 2000

Vincenzo Millico potrebbe salutare il Toro. Soltanto per una stagione, s’intende. Da trascorrere in prestito, con ogni probabilità in Serie B, per farsi le ossa e tornare in granata tra un anno con maggiori possibilità di ritagliarsi spazio.

Sul gioiellino classe 2000, infatti, è forte l’interesse del Pescara, pronto a chiudere la trattativa con Bava. Il Delfino non è però l’unico pretendente: in seconda fila ci sono anche Chievo e Spezia.