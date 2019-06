Calciomercato Toro, Ola Aina: «Il mio futuro? Non ne posso parlare»

Il terzino del Toro, Ola Aina, ha parlato del suo futuro dal ritiro della Nazionale nigeriana. Il suo riscatto deve esser ancora ufficializzato

Ola Aina è stato riscattato dal Torino per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Dopo una stagione passata in protagonista con i granata, manca ancora l’ufficialità dell’operazione.

Tuttavia, il giocatore, ha parlato dal ritiro della Nazionale nigeriana, sottolineando che in Italia è stato bene: «Del mio futuro non posso parlarne, so solo che mi sono goduto il mio periodo in Italia, sono stato bene. Adesso aspettiamo e vediamo cosa accadrà in questo mese».