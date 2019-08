Calciomercato Toro, parte l’assalto al terzino sinistro: ecco il candidato

Calciomercato Toro, con l’infortunio di Ansaldi parte l’assalto ad un terzino sinistro già pronto: ecco il candidato

Il mercato del Toro, ora in maniera anche forzata, è destinato a sbloccarsi a breve. Perché l’infortunio di Ansaldi non solo annulla di fatto le scelte di Mazzari sugli esterni, con i soli De Silvestri e Ola Aina a disposizione. Ma richiede anche che l’innesto – necessario numericamente – sia anche un prospetto già pronto.

Proprio andando in questa direzione, allora, Bava avrebbe optato per accantonare la scelta di un mancino giovane. E, secondo Il Corriere di Torino, il profilo individuato ora sarebbe quello di Laxalt. Il terzino milanista, infatti, rappresenta un giocatore di esperienza, che i granata vorrebbero ottenere attraverso un prestito con diritto di riscatto. Laxalt ha già raggiunto un pre-accordo con l’Atalanta, ma la firma non è ancora arrivata.