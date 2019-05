Il Toro pensa ai primi colpi del prossimo mercato estivo: tra i vari nomi rimane una priorità l’acquisto di Pereyra

Il Toro riparte all’attacco per Pereyra. Il rimpianto della scorsa estate, che non si è riuscito a prendere per la richiesta troppo alta del Watford, può essere il primo rinforzo di quest’anno.

Secondo infatti le ultime notizie di mercato, il club granata si è già messo al lavoro per riportare in Italia il centrocampista argentino ex Juve e Udinese. L’argentino è considerato una priorità per Mazzarri. È evidente però che molto dipenderà dalla qualificazione del Toro alla prossima Europa League. In caso di accesso diretto, aumenterebbe infatti il budget a disposizione per gli acquisti.