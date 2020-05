Il Torino cerca un nuovo centravanti e pensa a Petagna. Belotti dovrebbe restare, Ansaldi in bilico

Anche il Torino si muove sul mercato. Davide Vagnati potrebbe portare con sé Andrea Petagna, centravanti della Spal ceduto al Napoli. Il futuro dell’attaccante però è ancora da decifrare e secondo Sportitalia, la sua permanenza a Napoli non è contata.

Il Torino lo prenderebbe più che volentieri, dopo aver trovato una sistemazione a Zaza, e senza mettere in discussione il Gallo Belotti. Il Toro infatti non vuole cedere il suo capitano, non è sul mercato. Occhio poi ai rinnovi: potrebbe non essere prolungato il contratto in scadenza di Ansaldi.