Calciomercato Toro: primi contatti con il Milan per Calhanoglu

Il Torino pensa a Calhanoglu per rinforzare il proprio reparto offensivo: primi contatti con il Milan. La situazione

Tra il debutto in Serie A contro il Sassuolo e il ritorno in Europa League contro il Wolverhampton per il Toro c’è anche da considerare il mercato. Mazzarri gradirebbe ulteriori colpi in attacco per rinforzare la propria rosa e secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’ultimo nome sulla lista di Bava è quello di Hakan Calhanoglu.

I granata si sono interessati al calciatore turco e negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti con il club rossonero. Calhanoglu ha visto sempre di più ridursi il suo spazio al Milan e per questo motivo potrebbe essere favorevole ad una nuova avventura.