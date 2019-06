Calciomercato Toro: primi sondaggi per Dimarco e Petagna

Il Toro cerca rinforzi per attacco e difesa: primi sondaggi esplorativi con Inter e Spal per Dimarco e Petagna

Il Toro si sta iniziando a muovere sul mercato. Dopo i riscatti di Ola Aina e Bonifazi i granata stanno cercando i giusti rinforzi sul mercato da regalare a Walter Mazzarri per la prossima stagione. Come riferisce Gianluca Di Marzio sarebbero due i nomi sondati dal Toro: uno per la difesa e l’altro per l’attacco.

Stiamo parlando di Federico Dimarco e Andrea Petagna. Le due trattative devono ancora essere impostate ma intanto i granata hanno dimostrato interesse per i due giocatori.