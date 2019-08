Calciomercato Toro, ritorno di fiamma per un centrocampista dell’Udinese: le ultime sui movimenti di Bava

Riflettori puntati sul centrocampo dell’Udinese. Per un ritorno di fiamma, più che per una nuova pista di mercato: il Toro sta valutando l’opportunità di recapitare ai friulani un’offerta per Fofana.

Il centrocampista è da tempo nei radar dei granata e il momento dell’affondo potrebbe essere arrivato. Così Bava lavora sotto traccia per sbloccare una sessione di mercato, di fatto, mai cominciata.