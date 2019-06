Calciomercato Udinese, l’attacco di Tudor tra conferme e obiettivi: situazione

Calciomercato Udinese, l’attacco di Tudor ha tanti nodi da sciogliere: dal sostituto di De Paul alla conferma di Okaka. La situazione

La prima (e vera) Udinese di Tudor pronta a prendere vita. Il primo complicato rebus sarà trovare il sostituto di De Paul destinato a cambiare aria. Secondo Gazzetta dello Sport, i Pozzo avrebbero individuato i potenziali sostituti allo Shakhtar Donetsk: Marlos (31 anni) e Cipriano (20). In Italia, piace Saponara (la situazione).

In avanti, confermati Teodorczyk, Lasagna e Pussetto. E mentre si cerca di trovare un accordo con Okaka, si valuta il nome di Destro (il cui ingaggio però sarebbe troppo alto per le casse bianconere). Tuttavia, non si esclude un colpo a sorpresa dall’Argentina (in stile Marino) per completare il reparto offensivo di Tudor.