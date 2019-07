Calciomercato Udinese: aumentata l’offerta per Tokoz

L’Udinese vuole Dorukhan Tokoz, centrocampista classe 1996 del Besiktas: aumentata l’offerta presentata al club turco

L’Udinese non lascia, anzi, raddoppia. I bianconeri, nella serata di ieri, hanno rilanciato ancora per il centrocampista difensivo classe ’96 del Besiktas Dorukhan Tokoz. Secondo quanto riportato da Sky, il club friulano continua a lavorare per riuscire ad assicurarsi il giocatore.

Il club turco valuta Tokoz 12 milioni e non sembra voler scendere da quella cifra. Per questo motivo Marino avrebbe fatto un rilancio, per avvicinarsi alle richieste del Besiktas. Su di lui, adesso c’è anche la Lazio che è arrivata ad offrire 7 milioni, cifra ancora lontana dai 12 che vogliono i turchi.