Calciomercato Udinese: idea Romulo per il centrocampo

Calciomercato Udinese: i bianconeri starebbero pensando a Romulo per il centrocampo visto che non verrà riscattato dalla Lazio

Udinese-Genova, asse caldissimo di mercato. I bianconeri e il Genoa stanno rafforzando sempre di più i rapporti viste le tante trattative sul banco. Dopo i colloqui per gli eventuali riscatti di Sandro e Pezzella (dovrebbero entrambi tornare alle rispettive squadre) friulani e liguri stanno ora parlando di Romulo.

Come informa Tuttoudinese.it l’esterno destro non sarà riscattato dalla Lazio e l’Udinese è proprio a caccia di esterni, visto che vedrà partire sicuramente D’Alessandro e Zeegelaar (fine prestiti) con in più uno Stryger Larsen richiestissimo.