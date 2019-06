Calciomercato Udinese: Perica ai saluti, può tornare in Croazia

Con molta probabilità l’Udinese saluterà Stipe Perica in estate: per lui si aprono le porte dell’Hajduk Spalato

Inizia a muoversi il calciomercato in uscita dell’Udinese. Dopo gli acquisti, praticamente certi, di Jajalo e Becao i friulani stanno cercando di piazzare Stipe Perica. L’attaccante, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe tornare in patria.

Dopo i prestiti al Frosinone e al Kasimpasa, l’attaccante bianconero potrebbe essere girato all’Hajduk Spalato. Lo sostiene il portale Sportske Novosti: Tudor lo vedrà in ritiro, ma non dovrebbe trattenerlo. Per lui ci sarebbe un eventuale prestito all’Hajduk.