Calciomercato Udinese, prende forma la squadra di Tudor

Calciomercato Udinese: prende forma la squadra del prossimo anno, ancora affidata alla guida tecnica di Tudor

Parte dalle conferme l’Udinese. Quella in panchina, innanzitutto, con Tudor che guiderà ancora la formazione friulana. Il club di Pozzo insieme al tecnico sta lavorando per mantenere in rosa, in questi giorni, Nuytinck e D’Alessandro. Se per il primo non dovrebbero esserci ostacoli, per il secondo la richiesta dell’Atalanta è di 4 milioni di euro.

Un riscatto meno semplice rispetto a quello di De Maio, già andato in scena con il Bologna. Per il centrocampo, invece, prende quota l’opzione che porta a Grassi: il centrocampista di proprietà del Napoli potrebbe venire inserito nel passaggio di De Paul in azzurro.