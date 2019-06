Calciomercato Udinese: Saponara rischia di sfumare, pressing della Spal

Riccardo Saponara, obiettivo di mercato dell’Udinese, rischia di sfumare. Il trequartista piace tanto alla Spal

Rischia di sfumare uno degli obiettivi di mercato dell’Udinese. Tudor aveva espressamente chiesto al suo ds Marino di provare a fare uno sforzo per Riccardo Saponara, in uscita dalla Fiorentina, per sostituire al meglio De Paul.

Sfortunatamente per i bianconeri si è messa di mezzo la Spal che è piombata sul trequartista viola. Il giocatore gradirebbe molto la destinazione e sarebbe pronto a mettersi agli ordini di mister Leonardo Semplici.