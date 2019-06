Calciomercato Udinese: per il centrocampo si pensa ad un talento dell’Anderlecht

L’Udinese del direttore sportivo Marino avrebbe messo gli occhi su un centrocampista dal grande talento dell’Anderlecht

La Gazzetta dello Sport racconta come l’Udinese si sia innamorata di un centrocampista dal grande talento dell’Anderlecht. Si tratta del belga classe ’99 (il 27 giugno compirà 20 anni) Alexis Saelemaekers in forza all’Anderlecht e attualmente impegnato con Johan Walem nell’Under 21 che sta disputando gli Europei in Italia.

Saelemaekers può giocare sia in difesa che in mediana vista la sua grande fisicità. È cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, con cui ha debuttato in prima squadra il 16 gennaio 2018.