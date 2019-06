Calciomercato Udinese: trovato il sostituto di De Paul

L’Udinese sembra aver trovato il profilo ideale per sostituire il partente De Paul: si tratta di Marlos, fantasista dello Shakhtar

Il diktat in casa Udinese è uno solo: sostituire il partente De Paul. Difficilmente l’argentino rimarrà un’altra stagione in Friuli e per questo motivo gli uomini mercato bianconeri si sono messi in moto.

Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, l’Udinese ha messo nel mirino Marlos, 31 anni appena compiuti, 18 gol e 11 assist lo scorso anno, quando era finito anche nella lista mercato della Roma del ds Monchi. In scadenza di contratto, ha rinnovato per altre due stagioni, ha giocato la Champions ma proprio ieri una fonte ucraina ha parlato dell’interessamento da parte dei friulani.