Calciomercato Udinese: tutto fatto per Rodrigo Becão, presto in Italia

L’Udinese ha trovato un accordo di massima con Rodrigo Becão, difensore classe 1996 di proprietà del Bahia, in prestito al CSKA Mosca

Dopo Jajalo l’Udinese piazza un altro colpo del suo mercato. È tutto fatto per l’arrivo in Italia di Rodrigo Becão difensore brasiliano classe ’96 di proprietà del Bahia, ancora in prestito, attualmente, al CSKA Mosca (detentore del diritto di riscatto, fissato a 1 milione di euro).

Come ha riferito Gianluca di Marzio, il centrale difficilmente continuerà la sua esperienza in Russia ma arriverà presto in Italia per formalizzare l’accordo con la società friulana e firmare il suo nuovo contratto.