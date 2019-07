Calciomercato Venezia: con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, il club ha comunicato l’acquisto di un centrocampista dal Cagliari

«Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Cagliari Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara fino al 30.06.2020. Caligara si è già aggregato alla squadra in ritiro a Mezzana in Val di Sole».

Con questo comunicato ufficiale, il club veneto ha annunciato l’arrivo in prestito del giovane Caligara dal Cagliari.