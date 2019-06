Calciomercato Verona, l’Hellas avrebbe individuato in Stephane Omeonga del Genoa il giusto rinforzo per il centrocampo

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Hellas Verona avrebbe individuato il primo rinforzo per il centrocampo in vista della prossima stagione.

Si tratterebbe di Stephane Omeonga del Genoa. Ivan Juric, neo allenatore dei veronesi, ha allenato il centrocampista nel corso della sua esperienza con i rossoblù.