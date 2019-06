Calciomercato Verona: per l’attacco si pensa a Cornelius

L’Hellas Verona starebbe pensando a Andreas Cornelius per l’attacco: il danese piace molto a Juric

Ultimo nome per l’attacco dell’Hellas Verona è quello di Andreas Cornelius. Il danese è di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione l’ha ceduto in prestito al Bordeaux dove non ha brillato (3 gol in 20 presenze). Il vichingo non rientra nei piani di Gasperini e così si è fatto sotto il Verona.

Juric apprezza molto le qualità fisiche e atletiche di Cornelius e ha chiesto a Setti e D’Amico se ci fossero margini di manovra per raggiungere il danese.