Verona, rinnovo per Zaccagni: è ufficiale

Guarda al futuro l’Hellas Verona: la formazione di Serie B ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista Mattia Zaccagni. Ecco i dettagli dell’accordo

Importanti novità in prospettiva per l’Hellas Verona. La formazione di Pecchia, attualmente in testa al campionato di Serie B, ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista Mattia Zaccagni, talento cresciuto nel settore giovanile veronese.

I DETTAGLI – Importante rinnovo in casa gialloblu, con Zaccagni che contro l’Ascoli il 15 ottobre ha raccolto il suo primo gol da professionista. Accordo fino al 30 giugno 2020, con il classe 1995 destinato a diventare un punto di riferimento della formazione veneta.