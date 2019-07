Calciomercato Verona: ufficializzate quattro operazioni in uscita

Continua a muoversi il mercato dell’Hellas Verona: gli scaligeri hanno infatti definito ben quattro operazioni in uscita

Il calciomercato dell’Hellas Verona è in continuo movimento, sia in entrata che in uscita. Come comunica la società sul proprio sito, gli scaligeri hanno definito ben quattro operazioni in uscita. Di seguito il poker di cessioni.

– Nicolò Casale (difensore, classe 1998): ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione alla società Venezia FC

– Matteo Pinton (difensore, classe 1998): ceduto a titolo temporaneo alla società Virtusvecomp Verona

– Jody Maistrello (difensore, classe 2001): ceduto a titolo temporaneo alla società AC Delta Porto Tolle SSD

– Gianmarco Scalera (portiere, classe 2002): ceduto a titolo temporaneo alla società GSD Ambrosiana