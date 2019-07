Calciomercato Verona: visite mediche per Bocchetti

In mattinata Salvatore Bocchetti ha effettuato le visite mediche propedeutiche alla firma del nuovo contratto con l’Hellas Verona

Salvatore Bocchetti è tornato in Italia. Dopo quattro stagioni in Russia, il terzino ex Milan è pronto a rigiocare in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona.

Il difensore ha appena sostenuto le visite mediche presso il centro Don Calabria, nella città veneta. Ben presto, dunque, sono attesi la firma del contratto e l’annuncio ufficiale. Un’operazione chiusa in tempi record dal ds D’amico, simbolo della grande voglia di Bocchetti di tornare a giocare nel nostro campionato.