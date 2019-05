Tramite il profilo Twitter, l’Inter fa gli auguri di buona guarigione a Mattia Caldara: «Ci vediamo al derby, Mattia» – FOTO

L’Inter fa gli auguri di buona guarigione al difensore dei rivali cittadini del Milan tramite il proprio profilo Twitter. Da poco, infatti, è arrivata la nota ufficiale del club rossonero sulle condizioni di Caldara: lo stop sarà lungo.

Ecco le parole del club nerazzurro: «Get well soon, Mattia #Caldara! We hope to see you soon in the next #DerbyMilano»