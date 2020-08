Calendario Premier League 2020/2021: date, risultati, classifica

Il Calendario della Premier League 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica del campionato inglese

Il Liverpool di Jurgen Klopp ha trionfato nell’ultima edizione del massimo campionato inglese. Chi succederà ai Reds nell’albo d’oro del torneo? Calendario Premier League 2020/2021: la nuova stagione del calcio inglese ha preso ufficialmente forma con il sorteggio che si è svolto giovedì 20 agosto, e che ha condotto alla formulazione delle 38 giornate.

Le date

La Premier League 2020/2021 avrà inizio sabato 12 settembre 2020 e si concluderà domenica 23 maggio 2021. Inizialmente l’avvio del torneo era previsto per l’8 agosto, ma la situazione sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo ha fatto slittare la prima giornata nel mese di settembre.

Calendario Premier League 2020/2021: le 38 giornate

1ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 12 settembre

Crystal Palace-Southampton

Fulham-Arsenal

Liverpool-Leeds United

Tottenham-Everton

W.B.A.-Leicester City

West Ham-Newcastle United

Lunedì 14 settembre

Brighton-Chelsea

Sheffield United-Wolves

Rinviate causa Covid-19:

Burnley-Man Utd

Man City-Aston Villa

2ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 19 settembre

Arsenal-West Ham

Aston Villa-Sheffield United

Chelsea-Liverpool

Everton-West Brom

Leeds-Fulham

Leicester-Burnley

Man Utd-Crystal Palace

Newcastle-Brighton

Southampton-Tottenham

Wolverhampton-Man City

3ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 26 settembre

Brighton-Man Utd

Burnley-Southampton

Crystal Palace-Everton

Fulham-Aston Villa

Liverpool-Arsenal

Man City-Leicester

Sheffield United-Leeds

Tottenham-Newcastle

West Brom-Chelsea

West Ham-Wolverhampton

4ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 3 Ottobre

Arsenal-Sheffield United

Aston Villa-Liverpool

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Brighton

Leeds-Man City

Leicester-West Ham

Manchester Utd-Tottenham

Newcastle-Burnley

Southampton-West Brom

Wolverhampton-Fulham

5ª giornata Premier League 2020/2021



Sabato 17 ottobre



Chelsea-Southampton

Crystal Palace-Brighton

Everton-Liverpool

Leeds-Wolverhampton

Leicester-Aston Villa

Manchester City-Arsenal

Newcastle-Manchester Utd

Sheffield-Fulham

Tottenham-West Ham

West Brom-Burnley

6ª giornata Premier League 2019/2020

Sabato 24 ottobre

Arsenal-Leicester

Aston Villa-Leeds

Brighton-West Brom

Burnley-Tottenham

Fulham-Crystal Palace

Liverpool-Sheffield United

Manchester United-Chelsea

Southampton-Everton

West Ham-Man City

Wolves-Newcastle

7ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 31 ottobre

Aston Villa-Southampton

Burnley-Chelsea

Fulham-West Brom

Leeds-Leicester

Liverpool-West Ham

Man Utd-Arsenal

Newcastle-Everton

Sheffield-Man City

Tottenham-Brighton

Wolves-Crystal Palace

8ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 7 novembre

Arsenal-Aston Villa

Brighton-Burnley

Chelsea-Sheffield United

Crystal Palace-Leeds

Everton-Man Utd

Leicester-Wolves

Manchester City-Liverpool

Southampton-Newcastle

West Brom-Tottenham

West Ham-Fulham

9ª giornata Serie A 2020/2021

Sabato 21 novembre

Aston Villa-Brighton

Burnley-Crystal Palace

Fulham-Everton

Leeds-Arsenal

Liverpool-Leicester

Manchester Utd-West Brom

Newcastle-Chelsea

Sheffield-West Ham

Tottenham-Manchester City

Wolves-Southampton

10ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 28 novembre

Arsenal-Wolverhampton

Brighton-Liverpool

Chelsea-Tottenham

Crystal Palace-Newcastle

Everton-Leeds

Leicester-Fulham

Man City-Burnley

Southampton-Man Utd

West Brom-Sheffield Utd

West Ham-Aston Villa

11ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 5 dicembre

Aston Villa-Newcastle

Brighton-Southampton

Burnley-Everton

Chelsea-Leeds

Liverpool-Wolverhampton

Man City-Fulham

Sheffield United-Leicester

Tottenham-Arsenal

West Brom-Crystal Palace

West Ham-Man Utd

12ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 12 dicembre

Arsenal-Burnley

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Chelsea

Fulham-Liverpool

Leeds-West Ham

Leicester-Brighton

Manchester Utd-Manchester City

Newcastle-West Brom

Southampton-Sheffield United

Wolverhampton-Aston Villa

13ª Giornata Premier League 2020/2021

Martedì 15 dicembre

Arsenal-Southampton

Aston Villa-Burnley

Fulham-Brighton

Leeds-Newcastle

Leicester-Everton

Sheffield United-Man Utd

West Ham-Crystal Palace

Wolves-Chelsea

Mercoledì 16 dicembre

Liverpool-Tottenham

Man City-W.B.A.

14ª Giornata Premier League 2020/2021

Sabato 19 dicembre

Brighton-Sheffield United

Burnley-Wolverhampton

Chelsea-West Ham

Crystal Palace-Liverpool

Everton-Arsenal

Manchester Utd-Leeds

Newcastle-Fulham

Southampton-Manchester City

Tottenham-Leicester

West Brom-Aston Villa

15ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 26 dicembre

Arsenal-Chelsea

Aston Villa-Crystal Palace

Fulham-Southampton

Leeds-Burnley

Leicester-Manchester Utd

Liverpool-West Brom

Manchester City-Newcastle

Sheffield United-Everton

West Ham-Brighton

Wolverhampton-Tottenham

16ª giornata Premier League 2020/2021

Lunedì 28 dicembre

Brighton-Arsenal

Burnley-Sheffield United

Chelsea-Aston Villa

Crystal Palace-Leicester

Everton-Manchester City

Manchester Utd-Wolverhampton

Newcastle-Liverpool

Southampton-West Ham

Tottenham-Fulham

W.B.A.-Leeds

17ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 2 gennaio 2021

Brighton-Wolverhampton

Burnley-Fulham

Chelsea-Man City

Crystal Palace-Sheffield United

Everton-West Ham

Man Utd-Aston Villa

Newcastle-Leicester

Southampton-Liverpool

Tottenham-Leeds

West Brom-Arsenal

18ª giornata Premier League 2020/2021

Martedì 12 gennaio

Arsenal-Crystal Palace

Aston Villa-Tottenham

Fulham-Man Utd

Leeds-Southampton

Leicester-Chelsea

Sheffield United-Newcastle

West Ham-West Brom

Wolverhampton-Everton

Mercoledì 13 gennaio

Liverpool-Burnley

Man City-Brighton

19ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 16 gennaio

Arsenal-Newcastle

Aston Villa-Everton

Fulham-Chelsea

Leeds-Brighton

Leicester-Southampton

Liverpool-Manchester Utd

Manchester City-Crystal Palace

Sheffield United-Tottenham

West Ham-Burnley

Wolverhampton-W.B.A.

20ª giornata Premier League 2020/2021

Martedì 26 gennaio

Brighton-Fulham

Burnley-Aston Villa

Everton-Leicester

Manchester Utd-Sheffield

West Brom-Manchester City

Mercoledì 27 gennaio

Chelsea-Wolverhampton

Newcastle-Leeds

Southampton-Arsenal

Tottenham-Liverpool

Crystal Palace-West Ham

21ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 30 gennaio

Arsenal-Man Utd

Brighton-Tottenham

Chelsea-Burnley

Crystal Palace-Wolverhampton

Everton-Newcastle

Leicester-Leeds

Man City-Sheffield United

Southampton-Aston Villa

West Brom-Fulham

West Ham-Liverpool

22ª giornata Premier League 2020/2021

Martedì 2 febbraio

Aston Villa-West Ham

Burnley-Manchester City

Fulham-Leicester

Leeds-Everton

Sheffield United-West Brom

Wolverhampton-Arsenal

Manchester Utd-Southampton

Mercoledì 3 febbraio

Newcastle-Crystal Palace

Tottenham-Chelsea

Liverpool-Brighton

23ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 6 febbraio

Aston Villa-Arsenal

Burnley-Brighton

Fulham-West Ham

Leeds-Crystal Palace

Liverpool-Manchester City

Manchester Utd-Everton

Newcastle-Southampton

Sheffield United-Chelsea

Tottenham-W.B.A.

Wolves-Leicester

24ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 13 febbraio

Arsenal-Leeds

Brighton-Aston Villa

Chelsea-Newcastle

Crystal Palace-Burnley

Everton-Fulham

Leicester-Liverpool

Man City-Tottenham

Southampton-Wolverhampton

West Brom-Man Utd

West Ham-Sheffield United

25ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 20 febbraio

Arsenal-Man City

Aston Villa-Leicester

Brighton-Crystal Palace

Burnley-W.B.A.

Fulham-Sheffield United

Liverpool-Everton

Man Utd-Newcastle

Southampton-Chelsea

West Ham-Tottenham

Wolverhampton-Leeds

26ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 27 febbraio

Chelsea-Manchester Utd

Crystal Palace-Fulham

Everton-Southampton

Leeds-Aston Villa

Leicester-Arsenal

Manchester City-West Ham

Newcastle-Wolverhampton

Sheffield United-Liverpool

Tottenham-Burnley

W.B.A.-Brighton

27ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 6 marzo

Aston Villa-Wolverhampton

Brighton-Leicester

Burnley-Arsenal

Chelsea-Everton

Liverpool-Fulham

Man City-Man Utd

Sheffield United-Southampton

Tottenham-Crystal Palace

W.B.A.-Newcastle

West Ham-Leeds

28ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 13 marzo

Arsenal-Tottenham

Crystal Palace-West Brom

Everton-Burnley

Fulham-Manchester City

Leeds-Chelsea

Leicester-Sheffield United

Manchester Utd-West Ham

Newcastle-Aston Villa

Southampton-Brighton

Wolverhampton-Liverpool

29ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 20 marzo

Brighton-Newcastle

Burnley-Leicester City

Crystal Palace-Man Utd

Fulham-Leeds

Liverpool-Chelsea

Man City-Wolves

Sheffield United-Aston Villa

Tottenham-Southampton

W.B.A.-Everton

West Ham-Arsenal

30ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 3 aprile

Arsenal-Liverpool

Aston Villa-Fulham

Chelsea-West Brom

Everton-Crystal Palace

Leeds-Sheffield United

Leicester-Manchester City

Manchester Utd-Brighton

Newcastle-Tottenham

Southampton-Burnley

Wolverhampton-West Ham

31ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 10 aprile

Brighton-Everton

Burnley-Newcastle

Crystal Palace-Chelsea

Fulham-Wolves

Liverpool-Aston Villa

Man City-Leeds

Sheffield United-Arsenal

Tottenham-Man Utd

W.B.A.-Southampton

West Ham-Leicester

32ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 17 aprile

Arsenal-Fulham

Aston Villa-Man City

Chelsea-Brighton

Everton-Tottenham

Leeds-Liverpool

Leicester-W.B.A.

Man Utd-Burnley

Newcastle-West Ham

Southampton-Crystal Palace

Wolves-Sheffield United

33ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 24 aprile

Arsenal-Everton

Aston Villa-West Brom

Fulham-Tottenham

Leeds-Man Utd

Leicester-Crystal Palace

Liverpool-Newcastle

Man City-Southampton

Sheffield United-Brighton

West Ham-Chelsea

Wolves-Burnley

34ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 1° maggio 2021

Brighton-Leeds

Burnley-West Ham

Chelsea-Fulham

Crystal Palace-Man City

Everton-Aston Villa

Man Utd-Liverpool

Newcastle-Arsenal

Southampton-Leicester

Tottenham-Sheffield United

West Brom-Wolves

35ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 8 maggio 2021

Arsenal-West Brom

Aston Villa-Manchester Utd

Fulham-Burnley

Leeds-Tottenham

Leicester-Newcastle United

Liverpool-Southampton

Manc City-Chelsea

Sheffield United-Crystal Palace

West Ham-Everton

Wolves-Brighton

36ª giornata Premier League 2020/2021

Martedì 11 maggio

Brighton-West Ham

Burnley-Leeds

Everton-Sheffield United

Manchester Utd-Leicester

W.B.A.-Liverpool

Mercoledì 12 maggio

Chelsea-Arsenal

Newcastle-Man City

Southampton-Fulham

Tottenham-Wolves

Crystal Palace-Aston Villa

37ª giornata Premier League 2020/2021

Sabato 15 maggio

Brighton-Man City

Burnley-Liverpool

Chelsea-Leicester

Crystal Palace-Arsenal

Everton-Wolves

Man Utd-Fulham

Newcastle-Sheffield United

Southampton-Leeds

Tottenham-Aston Villa

W.B.A.-West Ham

38ª giornata Premier League 2020/2021

Domenica 23 maggio

Arsenal-Brighton

Aston Villa-Chelsea

Fulham-Newcastle

Leeds-W.B.A.

Leicester-Tottenham

Liverpool-Crystal Palace

Man City-Everton

Sheffield United-Burnley

West Ham-Southampton

Wolves-Man United

Classifica

Arsenal pt. 0 Aston Villa pt. 0 Brighton pt. 0 Burnley pt. 0 Chelsea pt. 0 Crystal Palace pt. 0 Everton pt. 0 Fulham pt. 0 Leeds United pt. 0 Leicester City pt. 0 Liverpool pt. 0 Man City pt. 0 Man Utd pt. 0 Newcastle United pt. 0 Sheffield United pt. 0 Southampton pt. 0 Tottenham pt. 0 W.B.A. pt. 0 West Ham pt. 0 Wolves pt. 0

LEGENDA:

VERDE SCURO = Campione d’Inghilterra e ammessa alla Fase a Gironi di Champions League

VERDE CHIARO = Ammesse alla Fase a Gironi di Champions League

BLU = Ammessa alla Fase a Gironi dell’Europa League

AZZURRO = Ammessa ai turni preliminari della Conference League

ROSSO = Retrocesse in Championship

Dove vedere la Premier League 2019/2020 in Tv e streaming

Anche per la stagione 2020/2021 sarà Sky, che detiene i diritti della Premier League in Italia, a trasmettere le gare del massimo campionato inglese. Gli abbonati potranno pertanto godersi in esclusiva la nuova edizione del campionato di calcio più seguito al mondo su diverse piattaforme: in tv via satellite, sul digitale terrestre o via fibra, e in streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

I big match, per chi è in possesso di un televisore 4K, saranno inoltre trasmessi anche in 4K HDR grazie a SkyQ. Su Sky ci saranno inoltre news e approfondimenti sul massimo campionato inglese.