Calhanoglu resta Milan: Gattuso lo blinda

Il Milan e Rino Gattuso blindano Hakan Calhanoglu. Il turco, nel mirino del Lipsia, non lascerà il club rossonero

«C’è qualcuno che si diverte a scrivere sempre su Calhanoglu. Il Lipsia lo voleva, ma ho sempre detto alla società, così come loro a me, che è un giocatore fondamentale. Calhanoglu non è mai stato sul mercato e resta con noi». Con queste parole, pronunciate ieri nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del match in programma oggi con il Napoli, Rino Gattuso ha blindato Hakan Calhanoglu, uno dei suoi pupilli. Il tecnico del Milan non vuole sentir parlare di cessione e ha più volte respinto al mittente l’idea di perdere il turco.

Il club dopo gli investimenti su Piatek e Paquetà agirà in entrata solamente davanti a occasioni imperdibili, anche se prosegue la caccia a un esterno d’attacco e il nome di Carrasco è sempre sul taccuino di Leonardo. Attenzione poi alla pista Deulofeu ma l’esterno ex Barcellona sta facendo bene al Watford, piace al Tottenham per la prossima stagione e per questo, al momento, un suo ritorno in rossonero sembra complicato. Il Milan, nonostante le difficoltà mostrare dal giocatore turco in questi mesi, non ha intenzione di perderlo: Calhanoglu rimane in rossonero.