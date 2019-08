Calhanoglu, varie offerte recapitate al Milan: la situazione

Il Milan ha ricevuto varie offerte per Calhanoglu. Vari club sono interessati al turco: la situazione del centrocampista rossonero

Uno dei sacrificabili in casa Milan porta il nome di Calhanoglu. Il centrocampista non convince a pieno la dirigenza e rischia di diventare una riserva con l’arrivo di Bennacer e Krunic. In più sono arrivate varie offerte per lui.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il turco piace molto in Germania. Il giocatore potrebbe dunque essere ceduto in questa sessione di mercato.