Callejon sul palo: due legni per lo spagnolo contro il Frosinone

Callejon sbatte ancora contro il palo: lo spagnolo a Frosinone sfiora due volte il gol, ma le sue conclusioni finiscono sul legno

Il Napoli vince 0-2 a Frosinone con i gol di Mertens e Younes, ma il punteggio poteva anche essere più alto in virtù dei legni colpiti dai partenopei. Il protagonista è ancora Callejon: lo spagnolo al 63′ viene imbeccato da Fabian Ruiz, entra in area e calcia, la palla però sbatte sul palo. Nella ribattuta lo stesso Fabian calcia e colpisce questa volta la traversa. Al 92′ invece il numero 7 viene trovato da Ounas, ma sistema il pallone e colpisce il terzo legno della gara, secondo per lui.