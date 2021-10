Camaño: «Lautaro è molto felice a Milano e all’Inter»

Camaño, agente di Lautaro, ha confermato la felicità del Toro all’Inter

Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito all’Inter in un’intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole sull’attaccante nerazzurro e su Vlahovic.

LE PAROLE – «Lautaro è molto felice a Milano e all’Inter. Non conosco la situazione di Vlahovic nel dettaglio, ma parliamo di un attaccante veloce, tecnico e forte. Può giocare in qualsiasi big. Sicuramente sarebbe bello se il serbo restasse in Italia»