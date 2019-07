Camerun, il ministro dello Sport: «Voglio licenziare Seedorf, è inadeguato»

Il Ministro dello Sport camerunense, Narcisse Mouelle Kombi, ha chiesto alla Federazione il licenziamento immediato di Clarence Seedorf

Poco meno di un anno. Ecco quanto potrebbe durare l’avventura di Clarence Seedorf sulla panchina del Camerun. Il motivo? L’eliminazione, per mano della Nigeria, agli Ottavi di Finale della Coppa d’Africa. A parlare in modo netto del futuro dell’ex allenatore di Milan e Deportivo La Coruna, ci ha pensato il Ministro dello Sport Narcise Mouelle Kombi ai microfoni di CRTV.

«La nostra nazionale ha proposto un gioco inefficiente, monotono e prevedibile. Non c’era un vero leader nel gruppo. L’eliminazione agli Ottavi di Finale della Coppa d’Africa ha certificato l’incapacità dell’allenatore di costruire una squadra vincente. Ha dimostrato grande difficoltà nel controllare l’intero gruppo e nel portare ordine e disciplina. Non è fatto per questo lavoro»