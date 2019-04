Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato del futuro di Campos, direttore sportivo dei francesi nel mirino della Roma

La Roma potrebbe ripartire da Campos. Il direttore sportivo del Lille dei miracoli, ex Monaco (lui ha scoperto Mbappé) e al Lille ha portato Pepé, esterno d’attacco classe ’95 seguito dai club di mezza Europa, è finito nel mirino del club giallorosso. Un altro re delle plusvalenze per la formazione giallorossa? James Pallotta potrebbe affidare a lui il prossimo calciomercato romanista ma il presidente del Lille, Gerard Lopez, è pronto a scommettere sulla permanenza del suo uomo mercato.

«Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico» ha detto Gerard Lopez, presidente del Lille, a RMC Sport. Il numero uno ha chiarito la posizione del ds: «È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, a ‘scipparlo’ al club, ma non partirà. Lavorerà ancora per anni con noi». Il club francese è pronto a raddoppiare l’offerta pur di trattenere il suo deus ex machina. Vedremo come andrà a finire.