Prosegue la trattativa per portare Cancelo al Manchester City: Agnelli ha però rifiutato Danilo come contropartita. Le ultime

Come riportato da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, prosegue la trattativa per portare Joao Cancelo dalla Juve al Manchester City. Agnelli chiede per lui 60 milioni senza alcuna contropartita tecnica.

In questo senso c’è stato un no secco alla proposta di Begiristain di inserire Danilo nell’affare. I Citiziens son pronti ad offrirgli un contratto da 5 milioni a stagione fino al 2024.