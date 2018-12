Cancelo, numero fantastico su Asamoah! – VIDEO

Nel match tra Juventus e Inter, c’è anche spazio per il confronto tra i due grandi ex Cancelo e Asamoah, che per il momento vede il portoghese davanti

Il Derby d’Italia è cominciato. Una partita fin qui molto aperta, con la Juventus che prova a fare la partita e l’Inter pronta a colpire in ripartenza con il tridente Perisic-Icardi-Politano. Dall’altra parte, sono soprattutto Ronaldo e Dybala i più propositivi, insieme al terzino destro Joao Cancelo.

Nel confronto tra i due grandi ex della serata, Cancelo e Asamoah, l’inizio di gara è tutto in favore del portoghese. Il terzino bianconero spinge, dribbla, crea e propone per i suoi compagni. Nel primo faccia a faccia ha bruciato con un gran numero il collega.