Cancelo è un nuovo giocatore del Manchester City: l’annuncio – VIDEO

Dopo aver sostenuto le visite mediche e aver firmato il contratto, arriva l’ufficialità: Joao Cancelo passa al Manchester City. Il portoghese, un anno dopo l’arrivo alla Juve, si trasferisce alla corte di Pep Guardiola.

Nell’ambito dell’operazione a Torino arriva Danilo: anche il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo del terzino destro.

We’ve got our man! 🙌

Welcome to the Champions, João Cancelo!

🔵 #mancity

— Manchester City (@ManCity) August 7, 2019