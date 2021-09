Sampdoria, Candreva: «Caputo e Quagliarella ancora due giovincelli»

Sampdoria, Candreva lancia Quagliarella e Caputo: le parole dell’esterno in vista del match contro l’Inter

Antonio Candreva ha messo nel mirino l’Inter, sua ex squadra. Le parole dell’esterno della Sampdoria su Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo, rilasciate sulle pagine de La Repubblica.

VETERANI – «Quagliarella è ancora giovane e lo sta dimostrando sul campo in ogni partita. Con lui l’età non conta, anche perché ha l’entusiasmo di un ragazzino. Caputo? Un giovincello pure lui. Fabio è un giocatore fantastico non devo dirlo io. Caputo in carriera ha sempre segnato tanto e lo farà anche con noi. Quanto a me, spero di continuare così, fare gioire i nostri tifosi e far gioire loro, aiutandoli a segnare».

INTER – «È una grandissima squadra. Si sta riproponendo ad alti livelli anche in questo campionato, fermarla non sarà facile. Noi per possiamo farle male, con Quagliarella e Capito».

