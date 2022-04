Cannavaro: «Io CT? Non c’è nulla di vero. Ecco chi merita lo scudetto»

Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato di Nazionale e lotta scudetto in Serie A. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Cannavaro ha parlato della corsa scudetto e del futuro proprio e della Nazionale italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Sembra che tutti quanti non lo vogliano vincere. Chi lo merita? Si fa fatica a dirlo proprio per questo motivo. Il Napoli ha sprecato una grande occasione, il Milan ha pareggiato. Ora vediamo l’Inter, che ha un morale più alto».

NAZIONALE – «È normale che quando non si raggiunge una manifestazione come un Mondiale escano fuori nomi. Il mio passato con la Nazionale è importante, ma non c’è nulla di vero, sono solo cose che escono sui giornali. Però vuol dire che sto facendo bene. Mondiale? La mancata partecipazione ormai sembra essere diventata una normalità: questo è un sistema che non funzione, c’è da cambiare. Dobbiamo svegliarci».

