Cannavaro sul Pallone d’Oro: «Lo merita Jorginho ma lo vincerà Messi»

Cannavaro parla della corsa al Pallone d’Oro e delle speranze di Jorginho di vincerlo

Fabio Cannavaro ha finito la sua esperienza in Cina e ora è in Europa a studiare. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport parla anche della corsa per il Pallone d’Oro.

CINQUE ITALIANI PER IL PALLONE D’ORO – «Era dai tempi della mia vittoria del trofeo che non succedeva, dunque è un bel segnale. Jorginho è il più accreditato, anche se sono convinto che vincerà Messi. Barella e gli altri meritano tutti, ma ci doveva essere nel gruppo anche Chiesa, per quello che ha fatto vedere»