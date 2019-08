Cantona come Beckham e Totti: l’UEFA gli assegna il President’s Award

La UEFA premia la stella del Manchester United del passato Eric Cantona: l’ex attaccante riceverà il President’s Award

Ad Eric Cantona il President’s Award della UEFA, destinato a chi è riuscito a eccellere nel mondo del calcio dentro e fuori dal campo.

Il presidente Ceferin spiega: «Questo premio non è solamente un riconoscimento alla sua carriera come calciatore di altissimo livello, ma anche alla persona che è. Un uomo che non scende a patti con nessuno, che difende i suoi valori, che dice sempre quello che pensa e, in particolare, che mette anima e corpo per appoggiare le cause in cui crede».