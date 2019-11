Caos Napoli, i calciatori avrebbero già contattato gli avvocati

Caos Napoli, tensione tra la società e la squadra dopo il ritiro interrotto da Insigne e compagni: la mossa dei calciatori

Momento difficile per il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti, infatti, si è ammutinata e ha messo fine al ritiro imposto da Aurelio De Laurentiis. Alcune indiscrezioni raccontano di alcune frasi rivolte da Insigne ad Edoardo De Laurentiis.

Come riportato da Sky Sport, i giocatori avrebbero già contatto gli avvocati per anticipare le probabili mosse della società, come ad esempio le possibili multe inflitte dopo il mancato ritorno in ritiro.