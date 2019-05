Monta la rabbia a Foggia e Palermo, i due club sarebbero pronti a chiedere di bloccare i campionati fino a che non sarà fatta maggiore chiarezza

Muro contro muro. Da una parte il Foggia e il Palermo, dall’altra la Lega di Serie B. La decisione di convalidare la retrocessione dei rosanero in Serie C e soprattutto di non far disputare i playout, che salverebbero automaticamente Venezia e Salernitana, ha fatto esplodere la protesta. Le due società sono infatti pronte a rispondere al comunicato ufficiale della Lega B, per chiedere il blocco dei campionati finché non verrà fatta chiarezza sulla situazione.

La situazione rimane assolutamente in stallo, in attesa della sentenza di venerdì il cui esito favorevole a Palermo e Foggia sembra improbabile, le due società dovrebbero presentare un ricorso d’urgenza al TAR del Lazio, di cui le tempistiche restano a oggi sconosciute.