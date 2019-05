In Serie B regna il caos: moltissime squadre sono sul piede di guerra e minacciano di bloccare i campionati. La Lega ha preso una posizione

Da giorni in Serie B sta regnando il caos. Tutto è scaturito dalla retrocessione del Palermo per gravi illeciti amministrativi. Da quel momento si è creato il panico tra le squadre che ha portato il Perugia ai playoff seguendo il meccanismo dello scorrimento di classifica e annullamento del playout, in quanto alle tre retrocesse sul campo se ne era aggiunta – in via giudiziaria – una quarta. Con conseguente salvezza della Salernitana. Ovviamente questa decisione non è andata giù al Palermo e al Foggia che hanno minacciato di bloccare i campionati.

Nella riunione del Consiglio Federale di questa mattina si è parlato solo e soprattutto di questo. La Lega B ha ribadito le motivazioni che hanno spinto il Direttivo ad adottare questo tipo di soluzioni: garantire alle società legittimamente qualificate il regolare svolgimento dei playoff, il ragionevole affidamento dettato dal disposto della sentenza Palermo, il rispetto degli accordi con le televisioni e la salvaguardia della credibilità del campionato.

Ma cosa succede dunque ai playoff e ai playout? Per quanto riguarda i primi, bisogna attendere la decisione della Corte Federale d’Appello che si pronuncerà sulla richiesta di sospensiva del Palermo. Per quanto riguarda i playout, invece, Salernitana e Foggia (le quali attendono sempre la sentenza sulla possibile restituzione dei punti di penalità) sono le principali interessate. Il presidente Gravina ha infatti deciso di chiedere un parere al Collegio di Garanzia del CONI, in merito alla retrocessione del Palermo.